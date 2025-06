Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Falschfahrer auf der Autobahn 29

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen meldeten zwischen 01:31 und 01:35 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A 29 einen Falschfahrer. Der Pkw, ein weißer SUV mit einen Kennzeichen aus dem Landkreis Vechta, befuhr die A 29 auf der Richtungsfahrbahn zum Ahlhorner Dreieck auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Oldenburg. Durch zwei Streifenwagen wurde sofort eine Parallelfahrt zum Falschfahrer durchgeführt. Durch einen Streifenwagen konnte der Falschfahrer auch auf der Autobahn 29 zwischen der Anschlussstelle Ahlhorn und Großenkneten festgestellt. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, wendete er sein Fahrzeug, und verlies die A 29 an der Anschlussstellen Ahlhorn in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Nach ersten Ermittlungen ist der Falschfahrer von der A 1 kommend auf die A 29 gefahren und hat nach passieren der Anschlussstelle Ahlhorn als er den Streifenwagen der Polizei gesehen hat, sein Fahrzeug wieder gewendet und die Autobahn an der Anschlussstelle Ahlhorn in unbekannte Richtung verlassen. Während der Falschfahrt befuhr er den Überholfahrstreifen.

