Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliches Fahrmanöver in Wörth/Verkehrsunfallflucht

Wörth (ots)

Am 20.09.2025 melden gegen 13:15 Uhr auf hiesiger Dienststelle mehrere Zeugen, dass ein weißer BMW 2er im Abfahrtbereich B9 Wörth/ Bahnhof gegen ein Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel gestoßen sei. Das Auto sei dann laut Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte Wörth weitergefahren und habe offensichtlich die Unfallstelle verlassen. Das Verkehrszeichen rage nun in den Fahrbahnbereich. Die Zeugen konnten ein Teilkennzeichen GER (und mehr) des weißen BMW benennen, weshalb umgehend Ermittlungen wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde. Die namentlich bekannten Unfallzeugen wurden auf der Dienststelle zur Sache vernommen, eine weitere Streife suchte parallel die Unfallstelle auf. Dort erschien dann auch wieder das betreffende Unfallfahrzeug mit dem vermeintlichen, 23-jährigen Unfallfahrer. Dieser wiederum hatte noch seinen Vater mitgebracht. Dem Autofahrer wurde der Tatvorwurf der Verkehrsunfallflucht gemacht und als Beschuldigter belehrt. Der junge Fahrer bestätigte das Verkehrszeichen auf der Insel umgefahren zu haben, weil er "etwas zu schnell" gewesen sei. Der Fremdschaden war nicht so hoch, weshalb der vorhandene Führerschein zunächst nicht beschlagnahmt wurde. Die Straßenmeisterei wird bezüglich des Unfallschadens noch informiert. Das Verfahren wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um weitere Zeugenhinweise. Zeugen des Vorfalles können sich gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Telefon: 07271-92210
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

