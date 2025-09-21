Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Drogen im Gepäck eingereist

Scheibenhardt (ots)

Im Rahmen der Bundespolizeikontrolle am Grenzübergang Bienwald in Scheibenhardt konnte am 20.09.2025; 11:00 Uhr ein 27-jähriger französischer Staatsbürger mit seinem Auto einer Kontrollmaßnahme unterzogen werden. Bei dem Fahrer ergaben sich Auffälligkeiten, die auf eine drogenbedingte Beeinflussung in Verbindung mit einer Fahrzeugführereigenschaft hindeuteten. Die hinzugekommene Streife der PI Wörth führte einen freiwilligen Urintest durch, welcher positiv auf THC verlief. Bei einer durchgeführten Durchsuchung der Person und des PKW konnte noch 4 Gramm Cannabis aufgefunden werden, welches illegal nach Deutschland eingeführt wurde. Bei dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, das Betäubungsmittel sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Der PKW des Probanten konnte von einem unbeeinflussten Beifahrer aus der Kontrollstelle gefahren werden, weil dieser einen gültigen Führerschein hatte.

