POL-PDLD: Verkehrsunfall ohne gültigen Führerschein

Germersheim (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025, gegen 15:10 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall im Bereich der Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Lingenfelder Straße fuhr eine 48-jährige Frau auf den PKW einer 54-jährigen Frau auf, welche verkehrsbedingt anhielt. Es wurde niemand verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 1250 Euro geschätzt. Die 48-Jährige zeigte den Beamten einen ausländischen Führerschein (kein EU-Land) vor. Da sie bereits länger als sechs Monate einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist die Fahrerlaubnis aktuell nicht gültig. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

