Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht auf Freitag (19.09.2025) zwischen 0 Uhr und 8 Uhr brachen Unbekannte in einen Friseursalon in der Kramstraße in Landau ein. In dem Friseursalon wurden die Spinde der Mitarbeiter aufgebrochen und durchwühlt. Neben den Spinden wurde auch die Kasse des Friseursalons aufgebrochen. Da diese zum Tatzeitpunkt kein Bargeld enthielt, wurde lediglich die Trinkgeldkasse der Mitarbeiter entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell