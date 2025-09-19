PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sankt Martin (ots)

Eine leichtverletzte Person, ein umgefallener Traktor und mehrere tausende Euro Sachschaden sowie eine Vollsperrung waren das Ergebnis eine Verkehrsunfalls am Morgen des 18.09.2025. Gegen 07:30 Uhr kam es dazu, dass ein 43-jähriger Traktorfahrer mitsamt Anhänger die K32 von Sankt Martin in Richtung Maikammer befuhr. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer setzte zum Überholen an und fuhr an mehreren Fahrzeugen vorbei. Aufgrund eines Vollernters übersah der 60-Jährige den nach links abbiegenden Traktor. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch die der Traktor umgeworfen wurde. Der PKW des 60-Jährigen kam im Grünstreifen zum Stehen. Aus dem Traktor liefen Betriebsstoffe aus, sodass die K 32 bis 10:00 Uhr gesperrt werden musste. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 43-jährige Traktorfahrer erlitt leichte Schnittverletzungen und musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden.

