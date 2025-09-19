Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsschild mehrfach beschädigt - Zeugen gesucht

Rülzheim (ots)

Am Dienstag, den 16.09.2025, wurde in den Abendstunden ein Verkehrsschild im Bereich der Hoppelgasse beschädigt. Nachdem das Schild wieder in Stand gesetzt wurde, beschädigten unbekannte Personen es am Abend des 17.09.2025 erneut. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell