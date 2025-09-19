PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Anschnallpflicht überwacht

Landau (ots)

Ein besonderes Augenmerk wurde am gestrigen Vormittag (18.09.2025) auf die bestehende Anschnallpflicht im Verkehrsbereich gelegt. Hierbei mussten 11 Fahrzeugführer beanstandet werden, welche nicht angeschnallt waren. Diese wurden jeweils mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 17.09.2025 – 16:50

    POL-PDLD: 18-Jährige aufgefunden

    KLingenmünster/Zeiskam (ots) - Die seit dem 16.09.2025 im Bereich Klingenmünster als vermisst gemeldete 18-Jährige wurde heute gegen 16:00 Uhr von einer Polizeistreife im Bereich Zeiskam unverletzt angetroffen und in Gewahrsam genommen. Die junge Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Suche hatte sich am Nachmittag, dank Hinweisen aus der Bevölkerung, in den Kreis Germersheim verlagert. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Telefon: ...

