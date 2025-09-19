POL-PDLD: Landau - Anschnallpflicht überwacht
Landau (ots)
Ein besonderes Augenmerk wurde am gestrigen Vormittag (18.09.2025) auf die bestehende Anschnallpflicht im Verkehrsbereich gelegt. Hierbei mussten 11 Fahrzeugführer beanstandet werden, welche nicht angeschnallt waren. Diese wurden jeweils mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.
