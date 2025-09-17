Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 18-Jährige aufgefunden

KLingenmünster/Zeiskam (ots)

Die seit dem 16.09.2025 im Bereich Klingenmünster als vermisst gemeldete 18-Jährige wurde heute gegen 16:00 Uhr von einer Polizeistreife im Bereich Zeiskam unverletzt angetroffen und in Gewahrsam genommen. Die junge Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Suche hatte sich am Nachmittag, dank Hinweisen aus der Bevölkerung, in den Kreis Germersheim verlagert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell