Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Landau/Bornheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13.09.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.09.2025, 10:00 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes in der Lise-Meitner-Straße in Landau mit Graffiti.

Bereits vergangenen Mittwoch, 10.09.2025, gegen 18:00 Uhr kam es an einem Parkhaus in der Hornbachstaße in Bornheim ebenfalls zu Graffitisprühereien. Auf einer Überwachungskamera sind zwei vermutlich jugendliche Täter bei der Tatausführung zu erkennen.

Es wurden zwei Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Ob die beiden Taten in Verbindung stehen, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

