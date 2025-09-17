Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Im Streit Pfefferspray eingesetzt

Landau (ots)

Am Dienstagabend (16.09.2025) besuchten zwei 17- und 18-jährige junge Männer sowie ein 13-jähriges Mädchen gemeinsam den Herbstmarkt. Auf dem Nachhauseweg kam es gegen 20:30 Uhr in der Ostbahnstraße zwischen den beiden Männern zum Streit. Ohne Vorwarnung zückte der 17-Jährige ein Pfefferspray und sprühe es seinem Kontrahenten aus kurzer Entfernung ins Gesicht. Dieser erlitt Augenreizungen und begab sich um Anschluss an die Anzeigenaufnahme zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell