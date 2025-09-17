PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Schafhalter dringend gesucht!

LD-Mörlheim/Bornheim (ots)

Seit Dienstagabend (16.09.2025) gegen 19:25 Uhr beschäftigen freilaufende Schafe mehrere Beamte der Polizeiinspektion Landau. Passanten meldeten die drei Schafe (2x weiß, 1x weiß mit schwarzem Kopf) im Bereich der Verlängerung der Landkommissärstraße zwischen Landau-Mörlheim und Bornheim. Eins der Schafe konnte mithilfe einer unbeteiligten Schafhalterin eingefangen werden, die beiden anderen wurden aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr aufgefunden. Am heutigen Morgen wurden die verbliebenen beiden Schafe erneut gemeldet, da sie nun auf die Fahrbahn der Hornbachstraße laufen würden. Einfangversuche schlugen bislang fehl.

Mögliche Schafhalter werden dringend gebeten, sich unter 06341/287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

