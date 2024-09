Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ein Hubschrauber landet für Kleinkind nach chirurgischem Notfall

Mönchengladbach-Bettrath, 17.09.2024, 10:13 Uhr, Am Hommelsbach (ots)

Ein chirurgischer Notfall mit einem Kleinkind erforderte den Einsatz eines Rettungshubschraubers. Dieser wurde frühzeitig parallel zum Rettungswagen und Notarzt alarmiert und erreichte den Einsatzort zeitnah. Das Kind wurde vom Notarzt im Rettungswagen versorgt und dann zu einem nahegelegenen Feldweg gefahren, auf dem der Rettungshubschrauber landete.

Telefonisch wurde bereits ein weitergehende Behandlung in einer Klinik in Duisburg organisiert. Die Notärzte behandelten das Kleinkind vor Ort, entschieden sich dann jedoch gegen einen Flug mit dem Rettungshubschrauber. Das Kleinkind konnte so von der Mutter begleitet werden und wurde mit dem Rettungswagen nach Duisburg gefahren.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, ein Rettungswagen und ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Matthias Kempin

