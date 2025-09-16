PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz; Fahrzeug kommt von der B9 ab und landet im Acker

Neupotz (ots)

Neupotz; Übermüdung dürfte Grund für einen Verkehrsunfall am 16.09.2025 um 09:35 Uhr gewesen sein. Ein 46-jähriger PKW Fahrer befuhr die B9 von Wörth in Richtung Speyer. In Höhe der Anschlussstelle Neupotz kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und erst knapp 200m weiter zum Stehen. Der Fahrer und die beiden 22- und 39-jährigen Mitfahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

