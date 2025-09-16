PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kellerbrand

Landau (ots)

Am Montagabend (15.09.2025) gegen 21:45 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Brandes in der Industriestraße in Landau alarmiert. Der Brand brach in einem an die Tiefgarage angrenzenden Kellerraum aus und griff auf einen weiteren Kellerraum über. Durch die Feuerwehr wurde ein weiteres Ausbreiten verhindert und der Brand gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Akku eines E-Bikes brandursächlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer des Einsatzes musste die Industriestraße vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 11:03

    POL-PDLD: Nach Ladendiebstahl falsche Angaben zu Personalien gemacht

    Landau (ots) - Ein 14-jähriger Junge entwendete am Montagabend (15.09.2025) gegen 17:55 Uhr Artikel im Wert von zwei Euro aus einem Ladengeschäft in der Marktstraße in Landau. Gegenüber den Beamten gab er ein falsches Geburtsdatum an und beteuerte mehrfach, erst 13 Jahre alt zu sein. Da bei einer Überprüfung die Personalien nicht verifiziert werden konnten, wurde ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:02

    POL-PDLD: Münzautomat einer Waschanlage aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Bornheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15.09.2025) gegen 04:00 Uhr den Münzautomaten einer Waschanlage in der Hornbachstraße in Bornheim auf. Hierbei entwendete er Münzgeld in Höhe eines zweistelligen Betrages. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro und ist damit um ein Vielfaches höher als die ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:19

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    L507 Weingarten/Freisbach (ots) - Am Montag, den 15.09.205, gegen 16:30 Uhr, war ein 41-jähriger PKW-Fahrer einem 60-jährigen Traktorfahrer auf der Landstraße zwischen Weingarten und Freisbach aufgefahren. Der 41-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe ...

    mehr
