Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kellerbrand

Landau (ots)

Am Montagabend (15.09.2025) gegen 21:45 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Brandes in der Industriestraße in Landau alarmiert. Der Brand brach in einem an die Tiefgarage angrenzenden Kellerraum aus und griff auf einen weiteren Kellerraum über. Durch die Feuerwehr wurde ein weiteres Ausbreiten verhindert und der Brand gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Akku eines E-Bikes brandursächlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer des Einsatzes musste die Industriestraße vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell