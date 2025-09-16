POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person
L507 Weingarten/Freisbach (ots)
Am Montag, den 15.09.205, gegen 16:30 Uhr, war ein 41-jähriger PKW-Fahrer einem 60-jährigen Traktorfahrer auf der Landstraße zwischen Weingarten und Freisbach aufgefahren. Der 41-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 5500 Euro.
