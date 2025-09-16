PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person

L507 Weingarten/Freisbach (ots)

Am Montag, den 15.09.205, gegen 16:30 Uhr, war ein 41-jähriger PKW-Fahrer einem 60-jährigen Traktorfahrer auf der Landstraße zwischen Weingarten und Freisbach aufgefahren. Der 41-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9581603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

