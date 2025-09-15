POL-PDLD: Weinstraße wieder befahrbar
Pleisweiler-Oberhofen (ots)
Nachdem die Weinstraße für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt war, ist diese seit ca. 17 Uhr wieder passierbar. Der LKW sowie der Linienbus konnten sich nach mehrfachen rangieren voneinander lösen. Ein Personenschaden entstand nicht. Es blieb bei Sachschäden.
