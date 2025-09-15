POL-PDLD: Weinstraße wieder befahrbar

Annweiler (ots) - Am Wochenende kam es gleich zu mehrerer Rettungseinsätzen rund um das Wandergebiet Trifels. An den Wanderwegen um den neu restaurierten Münzturm insbesondere von den Parkplätzen Windhof und Ahlmühle aus wurden Samstag und Sonntag mehrere Wanderer von Hornissen attackiert. Die Feuerwehr und die Polizei Annweiler konnten mehrere Nester der asiatischen Hornisse ausfindig machen, die im Wald sehr aggressiv gegenüber Menschen reagierten. Über zwanzig ...

