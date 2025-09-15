PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weinstraße wieder befahrbar

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Nachdem die Weinstraße für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt war, ist diese seit ca. 17 Uhr wieder passierbar. Der LKW sowie der Linienbus konnten sich nach mehrfachen rangieren voneinander lösen. Ein Personenschaden entstand nicht. Es blieb bei Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Dominic Scheid
Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

