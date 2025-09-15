Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hornissen jagen Wanderer

Annweiler (ots)

Am Wochenende kam es gleich zu mehrerer Rettungseinsätzen rund um das Wandergebiet Trifels. An den Wanderwegen um den neu restaurierten Münzturm insbesondere von den Parkplätzen Windhof und Ahlmühle aus wurden Samstag und Sonntag mehrere Wanderer von Hornissen attackiert. Die Feuerwehr und die Polizei Annweiler konnten mehrere Nester der asiatischen Hornisse ausfindig machen, die im Wald sehr aggressiv gegenüber Menschen reagierten. Über zwanzig Personen wurde an beiden Tagen Opfer von Stichen. Der Rettungsdienst musste allerdings nur wenige davon als Patienten mit anaphylaktischen Reaktionen ins Krankenhaus bringen. In einem Fall musste eine Person mit Traghilfe durch Feuerwehr und Höhenrettung Wernersberg aus einem steilen Waldstück transportiert werden. Wehrleiter Bernd Pietsch setzte sich am heutigen Tag mit Polizei und den Forstbehörden in Verbindung und beantragte die Sperrung des beliebten Waldstückes und das Aufstellen von Warnschildern bis zur Klärung der Ursache und Beruhigung der Situation. Die Forstverwaltung übernimmt ab heute alle weiteren Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell