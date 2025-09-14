PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Landau (ots)

Starke Augenreizungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderten, erlitt ein 9-jähriger Junge am Samstagmittag (13.09.2025) gegen 12:35 Uhr in der Dresdner Straße in Landau. Ein 10-Jähriger hatte ein Pfefferspray gefunden, mit welchem er dem Kind ins Gesicht sprühte. Im Anschluss an die Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der 9-Jährige durch seine Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern des 10-Jährigen wurden ebenfalls informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

