POL-PDLD: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Landau (ots) - Zwei 19 und 22 Jahre alte Frauen versuchten am Samstagabend (13.09.2025) gegen 18:15 Uhr unbezahlte Waren im Wert von ca. 190 Euro aus einem Supermarkt in Landau zu entwenden. Die Waren legten sie in zwei mitgeführte Kinderwägen, bezahlten jedoch nur eine Ware an der Selbstscannerkasse, um diese passieren zu können. Durch das Marktpersonal wurden die beiden Frauen gestellt. Sie erhielten durch die ...

