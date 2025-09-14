PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollbrand eines Autos

Rülzheim (ots)

Am Samstag, 13.09.2025 um 10:28 Uhr geriet ein Auto auf der B9, Höhe Rülzheim-Süd in Fahrtrichtung Speyer während der Fahrt in Vollbrand. Der Fahrer sagte, dass er plötzlich Flammen aus seinem Auspuff wahrgenommen und daraufhin sofort auf dem Seitenstreifen angehalten habe. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei der Brandursache handelte es sich um einen technischen Defekt. Die B9 in Richtung Speyer musste zunächst vollgesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die linke Fahrspur wieder freigegeben. Nachdem das Auto abgeschleppt und die Straße gereinigt worden war, war auch die rechte Fahrspur gegen 16.30 Uhr wieder befahrbar. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

