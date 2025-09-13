Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frontalzusammenstoß

Dörrenbach (ots)

Am Freitag, 12.09.2025, kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr im Bereich der Straße Im Rödelstal in Dörrenbach. Hierbei befuhren eine 33-jährige Fahrzeugführerin und ein 21-jähriger Fahrzeugführer die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einer Kurve kam es, aus bislang unerklärlichen Gründen, zu einem Frontalzusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden. Ein PKW musste abgeschleppt werden, da dieser nicht weiter fahrbereit war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

