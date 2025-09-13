Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrolle am Schulzentrum

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Freitagmorgen wurde der Schulweg im Bereich des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern im Hinblick auf die Verkehrssicherheit bei mitfahrenden Kindern überwacht. Erfreulicherweise verhielten sich diesbezüglich alle Fahrzeugführer vorbildlich. Es musste lediglich ein Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot im Bereich der Pestalozzistraße geahndet werden.

Generell gilt: Achten sie darauf, dass ihre Kinder angeschnallt und wenn nötig, auf einem passenden Kindersitz oder einer Sitzerhöhung gesichert sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell