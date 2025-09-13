Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Berauscht unterwegs

Landau (ots)

Am 13.09.2025 wurde gegen 04:20 Uhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer in Landau in der Zweibrücker Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest konnte durch den 23-Jährigen nicht durchgeführt werden. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

