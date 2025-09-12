Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

Germersheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 11.09.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Eine 35-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Richtung Lingenfelder Straße. In Höhe des Bahnhofes kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Straße überquerte. Der 15-Jährige stürzte mit seinem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad und der PKW wurden durch den Unfall beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf ca. 2100 Euro geschätzt.

