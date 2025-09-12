Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Schrebergarten

Germersheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 10.09.2025, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 11.09.2025, 21:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Schrebergarten in der Werftstraße ein. Die Schadenshöhe (Diebesgut und Beschädigungen durch den Einbruch) liegt derzeit schätzungsweise im niederen dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

