Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 24jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis SÜW in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Ralf Burkhard
Telefon: 06343/9334-1400
Telefax: 06343/9334-1599
pibadbergzabern.presse@polizei.rlp.de
Weinstraße 43
76887 Bad Bergzabern

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

