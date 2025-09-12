POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt
Bad Bergzabern (ots)
Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 24jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis SÜW in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.
