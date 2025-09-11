Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Wildschweinrotte quert die Fahrbahn

Edenkoben (ots)

Eine Rotte Wildschweine querte gestern Morgen (10.09.2025, 6 Uhr) die L 516 zwischen Edenkoben und Edesheim, als eine 25 Jahre alte Autofahrerin mit einem der Tiere kollidierte. Während an ihrem Fahrzeug leichter Sachschaden entstand, rannte das Schwarzwild davon. Der Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt. Hinweis der Polizei: Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell