Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel; Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kandel (ots)

Kandel; Am 09.09.2025 stellte der Geschädigte um 10:00 Uhr sein Fahrzeug, PKW Golf 1 auf dem Parkplatz in der Marktstraße Höhe Hausnummer 6 ab. Als der Fahrer um 16:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am Heck. Hinweise auf den Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

