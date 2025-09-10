PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Kandel; Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kandel (ots)

Kandel; Am 09.09.2025 stellte der Geschädigte um 10:00 Uhr sein Fahrzeug, PKW Golf 1 auf dem Parkplatz in der Marktstraße Höhe Hausnummer 6 ab. Als der Fahrer um 16:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am Heck. Hinweise auf den Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

