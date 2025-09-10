Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch im Industriegebiet - Zeugen gesucht

Rohrbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09./10.09.2025) brachen bislang unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr in einen Gewerbebetrieb im Industriegebiet Große Ahlmühle in Rohrbach ein. Beim Eintreffen der Streife befanden sich die Täter nicht mehr vor Ort. Diese gelangten vermutlich durch das Aufbrechen von Fenstern und Türen in das Objekt. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet, die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell