Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Kind

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am Dienstagmittag (09.09.2025) kam es gegen 13:00 Uhr in der Bergstraße in Billigheim-Ingenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Kind. Eine 76-jährige PKW-Fahrerin bog von der Evagasse in die Bergstraße ein. In der Bergstraße überquerte in diesem Moment ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind stürzte und sich eine Verletzung an der Hand zuzog. Statt sich um das verletzte Kind zu kümmern, setzte die 76-Jährige mit dem Hinweis auf einen Termin ihre Fahrt fort. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des PKW, sodass die Fahrerin ermittelt werden konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Frau mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Der Junge wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell