Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wendemanöver auf Bundesstraße führt zu Verkehrsunfall

Impflingen (ots)

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen (09.09.2025) gegen 08:00 Uhr die B38 von Landau kommend in Fahrtrichtung Billigheim-Ingenheim. Auf Höhe der Ausfahrt Impflingen beabsichtigte er, in dieser zu wenden. Durch das Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der auf der B38 in der gleichen Richtung unterwegs war. Der 25-jährige BMW-Fahrer sowie der VW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 23.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B38 zeitweise vollgesperrt. Gegen den 19-jährigen VW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

