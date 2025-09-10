PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wendemanöver auf Bundesstraße führt zu Verkehrsunfall

Impflingen (ots)

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen (09.09.2025) gegen 08:00 Uhr die B38 von Landau kommend in Fahrtrichtung Billigheim-Ingenheim. Auf Höhe der Ausfahrt Impflingen beabsichtigte er, in dieser zu wenden. Durch das Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der auf der B38 in der gleichen Richtung unterwegs war. Der 25-jährige BMW-Fahrer sowie der VW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 23.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B38 zeitweise vollgesperrt. Gegen den 19-jährigen VW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 10.09.2025 – 11:37

    POL-PDLD: Nicht angeleinter Hund

    Hergersweiler (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 07:40 Uhr ereignete sich ein Vorfall mit einem nicht angeleinten Hund auf einem Wirtschaftsweg in Hergersweiler. Die 40-jährige Geschädigte war mit ihrem kleinen Hund spazieren, als ein freilaufender Rottweiler diesen wahrnahm und auf die Hundehalterin losrannte. Aus Angst suchte die Geschädigte Schutz in einem Gebüsch und hielt ihren Hund in die Höhe. Der Rottweiler sprang die Geschädigte daraufhin an und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:00

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

    Dienstgebiet der Polizei Germersheim (ots) - Am Dienstag, den 09.09.2025, zwischen 08:00 und 14:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. In der Sondernheimer Straße in Germersheim fuhren bei erlaubten 70 km/h fünf Fahrzeugführer zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 91 km/h. Acht Fahrer hielten sich in der Postgrabenstraße in Bellheim nicht an die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:08

    POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

    Germersheim (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.05.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6038470 Die am 20.05.2025 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte am heutigen Tag wohlbehalten in Kaiserslautern angetroffen werden. Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der ...

    mehr
