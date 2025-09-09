Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Germersheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.05.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6038470

Die am 20.05.2025 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte am heutigen Tag wohlbehalten in Kaiserslautern angetroffen werden.

Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell