PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Germersheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.05.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6038470

Die am 20.05.2025 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte am heutigen Tag wohlbehalten in Kaiserslautern angetroffen werden.

Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:57

    POL-PDLD: Zwei Mal Verkehrsunfallflucht

    Bad Bergzabern (ots) - Am Montag, dem 08.09.2025, wurde zunächst in der Zeit zwischen 11:10 und 13 Uhr, wurde ein in der Steinfelder Straße am Straßenrand geparkter Pkw der Marke Hyundai beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den Pkw vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr wurde ein weiterer Pkw der Marke Audi beim Vorbeifahren in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren