Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Mal Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, dem 08.09.2025, wurde zunächst in der Zeit zwischen 11:10 und 13 Uhr, wurde ein in der Steinfelder Straße am Straßenrand geparkter Pkw der Marke Hyundai beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den Pkw vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr wurde ein weiterer Pkw der Marke Audi beim Vorbeifahren in der Steinfelder Straße beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen die Hinweise zum den Unfallgeschehen und den Unfallverursachern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

