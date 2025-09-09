PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer mit Messer

Landau (ots)

Passanten meldeten am Montagabend (08.09.2025) gegen 19:40 Uhr eine männliche Person, die in der Annweilerstraße in Landau mit einem Messer hantieren und herumschreien würde. Der 48-jährige Mann konnte durch die Streife angetroffen und zu Boden gesprochen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden zwei Messer aufgefunden. Da er auch nach der Fesselung weiter aggressiv und in seinem Verhalten sehr sprunghaft war, wurde er durch den kommunalen Vollzugsdienst in ein Fachkrankenhaus verbracht. Verletzt wurde im Rahmen des Einsatzes niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:04

    POL-PDLD: Fahrrad vor Supermarkt entwendet - Zeugen gesucht

    Herxheim (ots) - Am Montagnachmittag (08.09.2025) legte ein 12-jähriger Junge während eines Einkaufes in einem Supermarkt in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim sein Fahrrad an dem dortigen Fahrradständer ab. Im Zeitraum von 15:30 - 16:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das weiß-braune Mountainbike der Marke Rockrider. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 22:30

    POL-PDLD: 18-jährige Vermisste aufgefunden

    Zeiskam/Germersheim (ots) - Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die seit den Morgenstunden vermisste 18-Jährige aus Zeiskam im Bereich des Bahnhofes Germersheim von Bahnpersonal aufgefunden werden. Die junge Frau war ansprechbar und wird nun einer medizinischen Versorgung zugeführt. Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6113557 Rückfragen verweisen wir an die u.a. Telefonnummer, die am ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:05

    POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18-Jähriger

    Germersheim (ots) - Seit heute Morgen (08.09.2025), wird eine in Zeiskam wohnende 18-Jährige vermisst. Sie verließ am Morgen ihr Zuhause und wollte nach Germersheim. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 18-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren