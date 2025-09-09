Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer mit Messer

Landau (ots)

Passanten meldeten am Montagabend (08.09.2025) gegen 19:40 Uhr eine männliche Person, die in der Annweilerstraße in Landau mit einem Messer hantieren und herumschreien würde. Der 48-jährige Mann konnte durch die Streife angetroffen und zu Boden gesprochen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden zwei Messer aufgefunden. Da er auch nach der Fesselung weiter aggressiv und in seinem Verhalten sehr sprunghaft war, wurde er durch den kommunalen Vollzugsdienst in ein Fachkrankenhaus verbracht. Verletzt wurde im Rahmen des Einsatzes niemand.

