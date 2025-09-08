PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18-Jähriger

Germersheim (ots)

Seit heute Morgen (08.09.2025), wird eine in Zeiskam wohnende 18-Jährige vermisst. Sie verließ am Morgen ihr Zuhause und wollte nach Germersheim. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die 18-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 18-Jährigen:

   - 1,67 m groß,
   - schlank,
   - rotes Haar,
   - bekleidet mit weißen Turnschuhen,
   - blauem Kapuzenpullover.

Ein Bild der Vermissten ist hier veröffentlicht: https://s.rlp.de/4R8R0Tl

Zeugen werden bei möglicher Sichtung der Frau gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-3002
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:29

    POL-PDLD: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

    Albersweiler (ots) - Am Wochenende stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Pfarrer-Hamm-Platzes in Albersweiler wahrscheinlich mit einer Anhängerkupplung gegen einen geparkten grauen VW Golf. Am Golf wurde die Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Annweiler bittet Zeugen um Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:09

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden

    Germersheim (ots) - Nach Bürgerbegehren wurden am Sonntagnacht gegen 22.00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Frühlingsstraße / Mozartstraße durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 30 km/h keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:27

    POL-PDLD: Maximiliansau - Smarte Technik wird zum Verhängnis

    Maximiliansau (ots) - Maximiliansau; Am 07.09.2025 führten Polizeibeamten gegen 03:00 Uhr eine Verkehrskontrolle am Ortseingang Maximiliansau von Hagenbach kommend durch. Während der Kontrolle näherte sich ein BMW und beschleunigte beim Erkennen der Kontrolle stark sein Fahrzeug. Im Rahmen der Nachfahrt konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Kastanienstraße am Rand parkend und unverschlossen festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren