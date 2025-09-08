PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden

Germersheim (ots)

Nach Bürgerbegehren wurden am Sonntagnacht gegen 22.00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Frühlingsstraße / Mozartstraße durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 30 km/h keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

