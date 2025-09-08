POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden
Germersheim (ots)
Nach Bürgerbegehren wurden am Sonntagnacht gegen 22.00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Frühlingsstraße / Mozartstraße durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 30 km/h keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.
