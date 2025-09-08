POL-PDLD: Edenkoben - Verletzte Pedelecfahrerin
Edenkoben (ots)
Wegen einem Fahrfehler stürzte am Sonntagmittag (07.09.2025, 12.17 Uhr) im Neuweg eine 45 Jahre alte Pedelecfahrerin und verletzte sich am Kinn sowie an beiden Händen. Nach einer Erstversorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst konnte die Frau weiterfahren. An ihrem E-Bike entstand leichter Sachschaden. Gut war, dass die Frau einen Helm trug, der sie vor weiteren Verletzungen schützte. Die Polizei rät: Tragen Sie beim Radfahren immer einen Helm. Denn bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.
