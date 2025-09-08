PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Edenkoben - Verletzte Pedelecfahrerin

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Wegen einem Fahrfehler stürzte am Sonntagmittag (07.09.2025, 12.17 Uhr) im Neuweg eine 45 Jahre alte Pedelecfahrerin und verletzte sich am Kinn sowie an beiden Händen. Nach einer Erstversorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst konnte die Frau weiterfahren. An ihrem E-Bike entstand leichter Sachschaden. Gut war, dass die Frau einen Helm trug, der sie vor weiteren Verletzungen schützte. Die Polizei rät: Tragen Sie beim Radfahren immer einen Helm. Denn bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

