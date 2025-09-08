POL-PDLD: Böbingen - Alkoholisiert mit Verkehrszeichen kollidiert und geflüchtet
Böbingen (ots)
Zeugen meldeten am Sonntagabend (07.09.2025, 20.45 Uhr), dass am Ortseingang - von Venningen kommend - ein Fahrzeug über den Kreisel gefahren ist und dabei ein Verkehrsschild beschädigte. Anhand polizeilichen Ermittlungen konnte der Unfallverursacher ausfindig und zu Hause schwankend angetroffen werden. Wegen seiner Alkoholfahne wurde ein Schnelltest durchgeführt, der 2,88 Promille ergab. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden liegt bei 3000 Euro.
