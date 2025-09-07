PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Verkehrsunfallflucht In der Maximilianstraße

Landau (ots)

Am 06.09.2025 zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr stellte der Geschädigte sein Fahrzeug an einem Parkplatz in der Maximilianstraße ab. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug bemerkte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange. Durch mehrere Taxifahrer wurde ein schwarzer PKW gemeldet der beim Ausparken mit dem PKW des Geschädigten zusammenstieß und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von 1500EURO.Zeugen des Unfalls können sich unter der Telefonnummer 06341/2870 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Nagel, PHK
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 15:11

    POL-PDLD: Landau Verkehrsunfallflucht

    Landau (ots) - Am Morgen des 06.09.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Einfahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hainbachstraße in Landau. Der bisher unbekannte Unfallverursache versuchte hierbei an dem in der Einfahrt geparkten PKW vorbeizufahren und streifte diesen im Bereich des Hecks. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss ohne sich um den Schaden zu kümmern. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 15:09

    POL-PDLD: Landau- Vortäuschen eines Verkehrsunfalls

    Landau (ots) - Landau- Am 06.09.2025 kam es zur Mittagszeit zu einem vorgetäuschten Verkehrsunfall im Bereich der Weißquartierstraße in Landau. Die Geschädigte wollte rückwärts aus einem Parkplatz ausparken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Weißquartierplatz fahrenden PKW. Mehrere Zeugen beobachteten jedoch wie der Fahrer des zweiten PKW noch beschleunigte und in Richtung des ausparkenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren