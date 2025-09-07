Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Verkehrsunfallflucht In der Maximilianstraße

Landau (ots)

Am 06.09.2025 zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr stellte der Geschädigte sein Fahrzeug an einem Parkplatz in der Maximilianstraße ab. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug bemerkte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange. Durch mehrere Taxifahrer wurde ein schwarzer PKW gemeldet der beim Ausparken mit dem PKW des Geschädigten zusammenstieß und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von 1500EURO.Zeugen des Unfalls können sich unter der Telefonnummer 06341/2870 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen.

