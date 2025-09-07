Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall aufgrund von missachtetem Stoppschild

Freimersheim (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Samstags (06.09.2025) kam es an der Straßenkreuzung L507 und L540 bei Freimersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die 70-jährige Unfallverursacherin missachtete ein Stopp-Schild und wollte die Kreuzung queren. Hierbei übersah sie die von links heranfahrende und bevorrechtigte BMW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Der BMW wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und kam im Feld zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es wurde ein Krankenwagen zur Unfallstelle geordert, da beide Fahrerinnen über Schmerzen klagten. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

