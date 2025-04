POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

B 269n - Ensdorf (ots) - Am Dienstag, den 01.04.2025, kam es gegen 08:15 Uhr, auf der B 269n, in Höhe der Anschlussstelle Bous/Ensdorf, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrzeug die B 269n aus Überherrn kommend in Richtung Ensdorf. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem dunklen PKW an der AS ...

mehr