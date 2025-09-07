Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Vortäuschen eines Verkehrsunfalls

Landau (ots)

Landau- Am 06.09.2025 kam es zur Mittagszeit zu einem vorgetäuschten Verkehrsunfall im Bereich der Weißquartierstraße in Landau. Die Geschädigte wollte rückwärts aus einem Parkplatz ausparken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Weißquartierplatz fahrenden PKW. Mehrere Zeugen beobachteten jedoch wie der Fahrer des zweiten PKW noch beschleunigte und in Richtung des ausparkenden Fahrzeuges fuhr. Den Fahrer des zweiten Fahrzeuges erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchten Versicherungsbetruges. Der Führerschein wurde einbehalten

