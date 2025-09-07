PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Vortäuschen eines Verkehrsunfalls

Landau (ots)

Landau- Am 06.09.2025 kam es zur Mittagszeit zu einem vorgetäuschten Verkehrsunfall im Bereich der Weißquartierstraße in Landau. Die Geschädigte wollte rückwärts aus einem Parkplatz ausparken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Weißquartierplatz fahrenden PKW. Mehrere Zeugen beobachteten jedoch wie der Fahrer des zweiten PKW noch beschleunigte und in Richtung des ausparkenden Fahrzeuges fuhr. Den Fahrer des zweiten Fahrzeuges erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchten Versicherungsbetruges. Der Führerschein wurde einbehalten

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
NAgel,PHK
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren