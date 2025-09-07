PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am Morgen des 06.09.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Einfahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hainbachstraße in Landau. Der bisher unbekannte Unfallverursache versuchte hierbei an dem in der Einfahrt geparkten PKW vorbeizufahren und streifte diesen im Bereich des Hecks. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Nagel, PHK
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

