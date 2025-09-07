Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am Morgen des 06.09.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Einfahrt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hainbachstraße in Landau. Der bisher unbekannte Unfallverursache versuchte hierbei an dem in der Einfahrt geparkten PKW vorbeizufahren und streifte diesen im Bereich des Hecks. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss ohne sich um den Schaden zu kümmern.

