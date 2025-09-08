PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall im Kreisverkehr

Landau (ots)

Am Sonntagabend (07.09.2025) kam es gegen 18:40 Uhr bei Landau zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von ca. 6000 Euro. Eine 71-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die L509 von Offenbach kommend in Richtung Landau. Am Kreisverkehr bei Landau-Queichheim übersah sie einen 54-jährigen Mann, der sich mit seinem PKW bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die 71-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

