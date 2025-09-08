PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorräder rasen durch Wellbachtal

Annweiler (ots)

Am Sonntag hat die Polizei erneut Geschwindigkeitskontrollen auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz im Wellbachtal durchgeführt. Auf der Strecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit Tempo 70, in gefährlichen Kurven Tempo 30 und durchgehend Überholverbot. Bei gutem Wetter waren über den ganzen Tag deutlich mehr als 500 Motorräder vor Ort. In der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr wurden 37 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit bei erlaubten 70km/h festgestellt. Der schnellste Fahrer war mit 136km/h auf einem Motorrad unterwegs. Ihm drohen mindestens 600EUR Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Weitere dreizehn Fahrer waren schneller als 100km/h, davon drei im Bereich eines Fahrverbots. Nachdem die Polizei bereits in der Vorwoche ähnlich viele Verstöße festgestellt hatte, kündigt sie weitere Kontrollen in der Folgezeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
06346964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

