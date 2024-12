Northeim (ots) - Einbeck, Negenborner Weg, Donnerstag, 05.12.2024, 16.30 - 19.30 Uhr EINBECK (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht. Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 16.30 - 19.30 Uhr konnten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus im Negenborner Weg in Einbeck einbrechen. Die Personen gelangten über ein Fenster in das Haus und konnten 30 Euro Bargeld entwenden. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 550 Euro. ...

