Coesfeld (ots) - Am 23.11.2024 rief ein Eigentümer eines Einfamilienhauses auf der Königsberger Straße in Dülmen die Polizei. Er hatte soeben festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten in sein Haus einzubrechen. Er fand Hebelspuren an einer Flügeltür im Vorgartenbereich des Hauses. Ein Eindringen in das Einfamilienhaus kann ausgeschlossen werden. Der ...

mehr