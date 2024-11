Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Flamschen einen Zigarettenautomaten beschädigt. Einem Zeuge fiel das am Sonntag (24.11.24) gegen 12.30 Uhr auf. Der Automat steht gegenüber der Freilichtbühne vor einem Haus. Die Täter zündeten nach bisherigen Erkenntnissen einen Böller. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

