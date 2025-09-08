PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Kollision zweier Motorräder

POL-PDLD: Hainfeld - Kollision zweier Motorräder
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Hainfeld (ots)

Am Sonntagmittag (07.09.2025, 14.50 Uhr) kam es auf der L 507 bei Hainfeld zur Kollision zwischen zwei Motorrädern, weil ein 69 Jahre alter Biker den Abbiegevorgang des Vorausfahrerenden nicht rechtzeitig erkannte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer von ihren Krädern geschleudert. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Unfallgegner erlitt eine Oberschenkelfraktur und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 6.000 Euro. Aufgrund der Bergung der beiden Kräder und der Unfallaufnahme musste die L 507 für eine Stunden vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 09:57

    POL-PDLD: Unfall im Kreisverkehr

    Landau (ots) - Am Sonntagabend (07.09.2025) kam es gegen 18:40 Uhr bei Landau zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von ca. 6000 Euro. Eine 71-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die L509 von Offenbach kommend in Richtung Landau. Am Kreisverkehr bei Landau-Queichheim übersah sie einen 54-jährigen Mann, der sich mit seinem PKW bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Die 71-Jährige muss sich nun in ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 08:56

    POL-PDLD: Motorräder rasen durch Wellbachtal

    Annweiler (ots) - Am Sonntag hat die Polizei erneut Geschwindigkeitskontrollen auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz im Wellbachtal durchgeführt. Auf der Strecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit Tempo 70, in gefährlichen Kurven Tempo 30 und durchgehend Überholverbot. Bei gutem Wetter waren über den ganzen Tag deutlich mehr als 500 Motorräder vor Ort. In der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr wurden 37 Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren