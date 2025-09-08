Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Kollision zweier Motorräder

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hainfeld (ots)

Am Sonntagmittag (07.09.2025, 14.50 Uhr) kam es auf der L 507 bei Hainfeld zur Kollision zwischen zwei Motorrädern, weil ein 69 Jahre alter Biker den Abbiegevorgang des Vorausfahrerenden nicht rechtzeitig erkannte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer von ihren Krädern geschleudert. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Unfallgegner erlitt eine Oberschenkelfraktur und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 6.000 Euro. Aufgrund der Bergung der beiden Kräder und der Unfallaufnahme musste die L 507 für eine Stunden vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell