Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Smarte Technik wird zum Verhängnis

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 07.09.2025 führten Polizeibeamten gegen 03:00 Uhr eine Verkehrskontrolle am Ortseingang Maximiliansau von Hagenbach kommend durch. Während der Kontrolle näherte sich ein BMW und beschleunigte beim Erkennen der Kontrolle stark sein Fahrzeug. Im Rahmen der Nachfahrt konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Kastanienstraße am Rand parkend und unverschlossen festgestellt werden. Der Fahrer war geflüchtet. Durch eine weitere Funkstreifenbesatzung konnte in der Nähe eine rennende Person festgestellt und festgehalten werden. Noch während der 33-Jährige versuchte alle Beteiligungen abzustreiten, meldete sich das Smartphone des Kontrollierten mehrfach mit der Mitteilung: "Sie haben ihr Fahrzeug unverschlossen zurückgelassen". Nachdem der Kontrollierte und das Fahrzeug wieder zusammengeführt wurden, konnte auch über die App das Fahrzeug identifiziert werden. Der Grund für die Flucht dürfte in der fehlenden Fahrerlaubnis für den BMW X3 zu finden sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell